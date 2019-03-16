Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısını Gerçekleştiren Teröristin Silah Analizi
54 dakika önce
Yeni Zelanda'daki terör saldırılarında 49 kişiyi katleden Brenton Tarrant'ın kullandığı silahtaki işaret ve yazılar saldırganın Müslümanlara ve Türklere karşı nefretini ortaya koyuyor.
Yeni Zelanda'daki terör saldırılarında 49 kişiyi katleden Brenton Tarrant'ın kullandığı silahtaki işaret ve yazılar saldırganın Müslümanlara ve Türklere karşı nefretini ortaya koyuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:40 Kaynak: Youtube
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