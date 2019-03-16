Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısını Gerçekleştiren Teröristin Silah Analizi

Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısını Gerçekleştiren Teröristin Silah Analizi

54 dakika önce

Yeni Zelanda'daki terör saldırılarında 49 kişiyi katleden Brenton Tarrant'ın kullandığı silahtaki işaret ve yazılar saldırganın Müslümanlara ve Türklere karşı nefretini ortaya koyuyor.

Yeni Zelanda'daki terör saldırılarında 49 kişiyi katleden Brenton Tarrant'ın kullandığı silahtaki işaret ve yazılar saldırganın Müslümanlara ve Türklere karşı nefretini ortaya koyuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:40 Kaynak: Youtube

Yeni Zelanda, Genel
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