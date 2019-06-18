Yeni Zelanda'daki cami saldırısının videosunu paylaşan kişiye 21 ay hapis
1 saat önce
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerinde 51 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili videoyu internet üzerinden paylaşan kişi 21 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Yeni Zelanda
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:48
'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerinde 51 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili videoyu internet üzerinden paylaşan kişi 21 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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