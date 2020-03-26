Yeni Zelanda'daki camilerde 51 kişiyi öldüren terörist suçlamaları kabul etti - Son Dakika

MELBOURNE (AA) – Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi öldüren 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant'ın hakkındaki tüm suçlamaları kabul ettiği açıklandı.

Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, bu sabah Christchurch Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada hakim karşısına çıkan 29 yaşındaki Avustralyalı terörist Brenton Tarrant, hakkındaki 51'i cinayet, 40'ı cinayete teşebbüs ve biri de terör saldırısı olan suçlamaların tamamını kabul etti.

Duruşmaya Auckland kentinde tutuklu bulunduğu hapishaneden görsel-işitsel bağlantı yoluyla katılan ve tepkisiz olduğu görülen teröristin, avukatları aracılığıyla salı günü yaptığı başvuru üzerine haziran ayında görülmesi gereken duruşmanın erkene çekildiği açıklandı. Terörist Tarrant, daha önce hakkındaki suçlamaları reddediyordu.

-Mahkemeye 17 kişi katıldı

Yeni Zelanda'da Kovid-19'un yayılmasına karşı dün uygulamaya konulan olağanüstü hal nedeniyle duruşmaya, medya mensupları, Müslümanları temsilen Nur Camisi İmamı Gamal Fouda, Linwood Camii İmamı Abdul Alabi Lateef ile birlikte toplam 17 kişinin katıldığı açıklandı.

Teröriste verilecek cezanın belirleneceği, mağdurlar ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının da katılımıyla gerçekleşmesi planlanan bir sonraki mahkeme tarihinin, Yeni Zelanda'daki Kovid-19 tedbirleri nedeniyle ne zaman yapılacağı henüz belirlenemedi.

Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da Cuma namazı esnasında 29 yaşındaki aşırı sağcı Avustralyalı terörist Brenton Tarrant, otomatik silahlarla terör saldırısında bulunmuştu. Yeni Zelanda ve tüm dünyada tepkiyle karşılanan saldırıda 1'i Türk 51 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si Türk 49 kişi de yaralanmıştı.