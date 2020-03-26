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Yeni Zelanda'daki camilerde 51 kişiyi öldüren Brenton Tarrant, hakkındaki suçlamaları kabul etti
6 saat önce
Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi öldüren 49 kişiyi de yaralayan Brenton Tarrant, hakkındaki tüm suçlamaları kabul etti
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi öldüren 49 kişiyi de yaralayan Brenton Tarrant, hakkındaki tüm suçlamaları kabul etti.
Christchurch Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada hakim karşısına çıkan 29 yaşındaki Avustralyalı Tarrant, hakkındaki 51'i cinayet, 40'ı cinayete teşebbüs ve biri de terör saldırısı olan suçlamaların tamamını kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 08:47
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