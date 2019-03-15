Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki Christchurch Kentinde 2 Camiye Düzenlenen Saldırılarda Ölü Sayısı 49'a Yükseldi.

Yeni Zelanda'daki Christchurch Kentinde 2 Camiye Düzenlenen Saldırılarda Ölü Sayısı 49'a Yükseldi.

2 saat önce

Yeni Zelanda'daki Christchurch kentinde 2 camiye düzenlenen saldırılarda ölü sayısı 49'a yükseldi.

Yeni Zelanda'daki Christchurch Kentinde 2 Camiye Düzenlenen Saldırılarda Ölü Sayısı 49'a Yükseldi., System.String[]
Yeni Zelanda'daki Christchurch kentinde 2 camiye düzenlenen saldırılarda ölü sayısı 49'a yükseldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:22 Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Güncel
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