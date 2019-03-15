Yeni Zelanda'daki Christchurch Kentinde 2 Camiye Düzenlenen Saldırılarda Ölü Sayısı 49'a Yükseldi.
2 saat önce
Yeni Zelanda'daki Christchurch kentinde 2 camiye düzenlenen saldırılarda ölü sayısı 49'a yükseldi.
Yeni Zelanda'daki Christchurch kentinde 2 camiye düzenlenen saldırılarda ölü sayısı 49'a yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:22 Kaynak: AA
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