Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki İki Camiye Düzenlenen Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Düzenlenen Terör Saldırısı

42 dakika önce

Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenler için Mısır'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Düzenlenen Terör Saldırısı, System.String[]
Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenler için Mısır'da gıyabi cenaze namazı kılındı.


Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre, başkent Kahire'de, dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda yabancı öğrenciyi ağırlayan El-Ezher Üniversitesi bünyesindeki Zehra Camisi'nde, terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.


Üniversite Rektörü Muhammed el-Mahrasavi'nin kıldırdığı namaza, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Namazın ardından konuşan Mahrasavi, bu saldırının Batı'da yayılan nefret söylemlerinin bir neticesi olduğunu belirterek, dünya liderlerinin ve tüm sorumlu insanların hoşgörü ve birlikte yaşama değerlerini güçlendirmek için harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:06 Kaynak: AA

Mısır, Yeni Zelanda, Güncel
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