Yeni Zelanda'daki İki Camiye Düzenlenen Terör Saldırısı
1 saat önce
Gürcistan Ortodoks Kilisesi Patrikhanesi, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Gürcistan
Ortodoks Kilisesi Patrikhanesi, Yeni Zelanda
'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Patrikhaneden yapılan yazılı açıklamada, "Kimden gelirse gelsin terörü kınıyoruz. Benzer trajedilerin tekrarlanmaması ve barış için dua ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Patrikhane'nin saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilediği kaydedilen açıklamada, terörden zarar gören, terörü kabul etmeyen herkes ve Müslüman toplumuyla dayanışma içinde bulunulduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:06 Kaynak: AA
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