Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısıyla ilgili olarak, "Müslüman alemini devamlı olarak hedef gösteren İslamofobya'ya karşı dünya net bir şekilde artık 'dur' demeli, faşist söylemlerden vazgeçmelidir.

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısıyla ilgili olarak, "Müslüman alemini devamlı olarak hedef gösteren İslamofobya'ya karşı dünya net bir şekilde artık 'dur' demeli, faşist söylemlerden vazgeçmelidir." ifadesini kullandı.

Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Yeni Zelanda'da ibadet eden Müslümanlara yapılan terör saldırısınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Oktay, terörün her türlüsünü lanetlediğinin altını çizdi.

Oktay, "Müslüman alemini devamlı olarak hedef gösteren İslamofobya'ya karşı dünya net bir şekilde artık 'dur' demeli, faşist söylemlerden vazgeçmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:53 Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Güncel
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