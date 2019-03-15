Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısı
1 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik saldırıya ilişkin, "Açıklanan ilk rakamlara göre maalesef 40 kişi hunharca katledildi.
İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, Yeni Zelanda
'da iki camiye yönelik saldırıya ilişkin, "Açıklanan ilk rakamlara göre maalesef 40 kişi hunharca katledildi. İslam ve Müslüman karşıtlığı olan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz." dedi.
Yerlikaya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iş birliğinde yürütülen "İstihdam Seferberliği 2019 İstanbul Buluşması"ndaki konuşmasında, İslam dünyası için önemli olan cuma gününde Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan menfur bir saldırı haberinin geldiğini kaydetti.
Açıklanan ilk rakamlara göre 40 kişinin hunharca katledildiğini ifade eden Yerlikaya, "İslam ve Müslüman karşıtlığı olan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hakkın rahmetine kavuşan kardeşlerimizin mekanları cennet olsun diyorum." dedi.
Yerlikaya'nın çağrısıyla, ölenler için dua okundu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:53 Kaynak: AA
Yeni Zelanda Saldırganı, Oslo Katliamının Faili Breivik'le İletişime Geçmiş
Yeni Zelanda Katliamcısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tehdit Etmiş
İngiltere,Yeni Zelanda'daki Saldırı Sonrası Önlemlerini Artırdı: Polis, Camilerin Çevresinde Devriye Geziyor
Yeni Zelanda'daki Katliamda Caminin İçinde Olan Görgü Tanıkları Dehşet Anlarını Anlattı