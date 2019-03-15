Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısı

57 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Bu saldırı dünyada yükselmekte olan ırkçılığın, ayrımcılığın ve İslam düşmanlığının da yeni bir göstergesi olmuştur.

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısı, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Bu saldırı dünyada yükselmekte olan ırkçılığın, ayrımcılığın ve İslam düşmanlığının da yeni bir göstergesi olmuştur. Yeni Zelanda halkının ve İslam dünyasının başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Binali Yıldırım, Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen terör saldırısıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

"Yeni Zelanda'daki Nur Camii'nde ibadet ederken alçak bir terör saldırısına kurban giden Müslüman kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bir insanlık suçu olan terörün, nerede, kimi vuracağını kimse bilemez. Bu saldırı, dünyada yükselmekte olan ırkçılığın, ayrımcılığın ve İslam düşmanlığının da yeni bir göstergesi olmuştur. Yeni Zelanda halkının ve İslam dünyasının başı sağ olsun."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:10 Kaynak: AA

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