Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısı

İngiltere Premier Lig ekipleri Manchester United, Liverpool, Manchester City ve Tottenham ile Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

İngiltere Premier Lig ekipleri Manchester United, Liverpool, Manchester City ve Tottenham ile Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.



İngiltere temsilcileri Manchester United, Liverpool, Manchester City ve Tottenham, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesaplarından terör saldırısına ilişkin ortak açıklamada bulundu.



Kulüplerin mesajında, "Tüm dualarımız, bugün Yeni Zelanda'da yaşanan saldırıdan etkilenenler için." denildi.



Futbol hayatına Suudi Arabistan ekibi El-Hilal'de devam eden Galatasaray'ın eski Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis ise terör saldırısıyla ilgili olarak, "Yeni Zelanda'daki saldırıda hayatını kaybedenler ve aileleri için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

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