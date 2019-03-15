Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısı

19 dakika önce

İngiltere Premier Lig ekipleri Manchester United, Liverpool, Manchester City ve Tottenham ile Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısı, System.String[]
İngiltere Premier Lig ekipleri Manchester United, Liverpool, Manchester City ve Tottenham ile Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

İngiltere temsilcileri Manchester United, Liverpool, Manchester City ve Tottenham, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesaplarından terör saldırısına ilişkin ortak açıklamada bulundu.

Kulüplerin mesajında, "Tüm dualarımız, bugün Yeni Zelanda'da yaşanan saldırıdan etkilenenler için." denildi.

Futbol hayatına Suudi Arabistan ekibi El-Hilal'de devam eden Galatasaray'ın eski Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis ise terör saldırısıyla ilgili olarak, "Yeni Zelanda'daki saldırıda hayatını kaybedenler ve aileleri için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:09 Kaynak: AA

Manchester City, Liverpool, Manchester United, Yeni Zelanda, Spor
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