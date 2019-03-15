Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısı

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Terörizm, ırk, milliyet, din ayırımı yapmayan, tüm dünyada uluslararası iş birliği ile mücadele verilmesi gereken küresel bir tehdittir.

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısı, System.String[]
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Terörizm, ırk, milliyet, din ayırımı yapmayan, tüm dünyada uluslararası iş birliği ile mücadele verilmesi gereken küresel bir tehdittir." ifadesini kullandı.

Çeviköz, yazılı açıklamasında, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Al Noor ve Linwood camilerine cuma namazı sırasında yapılan terör saldırısında 49 kişinin öldürüldüğünü, 20'si ağır olmak üzere 48 kişinin de yaralı olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendiklerini bildirdi.

Bu ırkçı ve insanlık dışı saldırıyı şiddetle lanetlediğini belirten Çeviköz, şunları kaydetti:

"Yaşamını yitiren din kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, tüm yaralılara geçmiş olsun diyor ve tüm Yeni Zelanda halkına başsağlığı diliyoruz. Resmi açıklamalara göre, yaralılar arasında iki yurttaşımız bulunuyor, kendilerine acil şifalar diliyoruz. Terörizm, ırk, milliyet, din ayırımı yapmayan, tüm dünyada uluslararası iş birliği ile mücadele verilmesi gereken küresel bir tehdittir. Yeni Zelanda'daki saldırının faillerinin en kısa zamanda yakalanmasını ve adaletin tecelli etmesini bekliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:44 Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Politika
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