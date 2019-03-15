Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı, Antalya, Muğla ve Isparta'da kınandı.

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı, Antalya, Muğla ve Isparta'da kınandı.



Cuma namazının ardından Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Camisi önünde toplanan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Antalya Temsilciliği üyeleri tekbir getirerek, saldırıya tepki gösterdi.



Grup adına basın açıklamasını okuyan TÜGVA İl Başkan Yardımcısı Kürşat Kaya, sabah acı bir haberle sarsıldıklarını söyledi.



Saldırıda çok sayıda şehit verildiğini belirten Kaya, "104 yıl önce İngiliz emperyalizmi, ne uğruna savaştığını bilmeyen Yeni Zelandalıları, hiç tanımadıkları Müslümanları öldürsünler diye Çanakkale'ye yığdı. Bugün de kültür emperyalizmi, İslamofobi virüsüyle bütün dünyayı yanlış tanıdıkları İslam'a ve Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Biz de Yeni Zelanda'daki hain saldırıyı lanetliyor, İslamofobi'yi mağlup edeceğimizi ilan ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." dedi.



Kaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de yaşanan olaya da değinerek, ezana saygısızlık yapıldığını ve bu durumu kabul etmediklerini kaydetti.



Isparta



Isparta'da Cuma namazının ardından Mimar Sinan Camisi önünde toplanan sivil toplum kuruluşları üyeleri ortak bir açıklama yaptı.



Grup adına konuşan İsmail Kurt saldırının; planlı, organize, ideolojik ve uluslararası boyutunun olduğunu söyledi.



Bu saldırıların bir süredir küresel düzeyde İslam karşıtı söylemlerin oluşturduğu atmosferin bir ürünü olduğunu ifade eden Kurt, "Menfur saldırıdan tek bir kişinin sorumlu olduğunu iddia etmek, gerçekleri örtmek ve yeni katliamlara davetiye çıkarmak demektir. İslam'ı terörle özdeşleştiren siyasetin yanı sıra buna çanak tutan bir medya dili de bu katliamın baş sorumlularındandır. Çünkü İslamofobiyi kışkırtan görüntüler, Batılı devletlerin merkezlerindeki stüdyolarda çekiliyor. Bu tür saldırıları önlemenin yolu, küresel siyasetin ve medyanın İslam karşıtı ve İslam'ı terörle özdeşleştiren tutumundan vazgeçmesidir." diye konuştu.



Muğla



Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ortakent Merkez Camisi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü kapsamında program düzenlendi.



Etkinlikte şehitler için dua edildi.



Şehitleri anma programına katılan vatandaşlar, Yeni Zelanda'da düzenlenen terör saldırısını kınadı.





Vatandaşlardan Alihan Erdem, camide düzenlenen etkinlikte duygusal anlar yaşadıklarını aldıklarını söyledi. Erdem, terör saldırısında şehit olanlar için dua ettiklerini kaydetti.



Bahri Türkkan ise "Bu kadar İslam düşmanlığı olmaz. Biz yapmış olsak bütün dünya ayağa kalkar. Hazımsızlık, başka bir şey değil. Müslümanların yükselmesini, ayağa kalkmasını istemiyorlar." dedi.

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