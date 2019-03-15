Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısı

25 dakika önce

Fener Rum Patrikhanesi, Yeni Zelanda'daki iki camiye yapılan terör saldırısını kınadıklarını bildirdi.

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısı, System.String[]
Fener Rum Patrikhanesi, Yeni Zelanda'daki iki camiye yapılan terör saldırısını kınadıklarını bildirdi.

Fener Rum Patrikhanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ekümenik Patrik Bartholomeos Hazretleri ve bugün sabahtan mart ayı mutat toplantısını yapmakta olan Sen Sinod Meclisi üyeleri, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki iki camiye yapılan caniyane terör saldırılarını telin etmektedirler." ifadelerine yer verildi.

Patrik Bartholomeos'un saldırıyı kınadığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Patrik Hazretleri ve Metropolitler bu terör eylemini ve her türlü kindar, köktendinci girişimleri katiyetle kınamakta ve herkesi barış içinde bir arada var olmanın güzelliğini yaşamaya ve iş birliğine davet etmektedirler. Bu zalim terör eyleminde hayatını kaybedenlerin ailelerine derin üzüntü, taziye ve desteklerini ifade etmekte, yaralananlara ise acil şifalar dilemektedirler. Patrik Hazretleri, Yeni Zelanda Metropoliti Sayın Miron ile temasa geçerek Patrikhane'nin yukarıdaki mesajını ülkenin yetkililerine, Müslüman cemaatine ve Yeni Zelanda halkına iletmesini istemişlerdir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:14 Kaynak: AA

Patrik Bartholomeos, Yeni Zelanda, Güncel
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