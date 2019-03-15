Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısı

1 saat önce

Düzce'de, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında 2 camiye yapılan terör saldırılarına ilişkin gıyabi cenaze namazı kılındı, Kocaeli'de de saldırı protesto edildi.

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısı, System.String[]
Düzce'de, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında 2 camiye yapılan terör saldırılarına ilişkin gıyabi cenaze namazı kılındı, Kocaeli'de de saldırı protesto edildi.

Düzce Sivil Toplum Platformu Üyeleri, cuma namazı sonrası Cedidiye Camisi önünde saldırıyı kınayarak, çeşitli sloganlar attı.

Daha sonra gruptakiler, saldırıda hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Düzce Sivil Toplum Platformu Üyeleri adına açıklamada bulunan İHH Düzce Derneği Başkanı Osman Altındal, teröristin cuma namazında cami basıp katliam yaptığını hatırlatarak, "İslam düşmanlığı, Osmanlı korkusu, Türkiye karşıtlığı olan ciddi bir kesim var." diye konuştu.

Avrupa'da Müslümanları hedef gösterip terörist ilan edildiğini vurgulayan Altundal, "Yüzlerce camiye saldırı gerçekleştirildi, yüzlerce caminin kapısına kilit vuruldu. Bu sayede Batı'da ırkçı, İslam düşmanı kesimler iyice güçlendi." dedi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Kocaeli

Kocaeli'de Fevziye Cami avlusunda cuma namazı sonrası Yeni Zelanda'daki saldırı protesto edildi.

Cuma namazının ardından grup adına basın açıklamasını okuyan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kocaeli Şube Başkanı Muhammet Hanifi Akbulut, saldırıyla tüm Türkiye ve Müslüman aleminin sarsıldığını söyledi.

Yeni Zelanda'daki Al Noor ve Linwood camilerine düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda şehit ve yaralı olduğunu hatırlatan Akbulut, "104 yıl önce İngiliz emperyalizmi ne uğruna savaştığını bilmeyen Yeni Zelandalıları hiç tanımadıkları Müslümanları öldürsünler diye Çanakkale'ye yığdı. Bugün de kültür emperyalizmi İslamofobi virüsüyle bütün dünyayı yanlış tanıdıkları İslam'a ve Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Biz de Yeni Zelanda'daki hain saldırıyı lanetliyor, İslamofobiyi mağlup edeceğimizi ilan ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından saldırıya uğrayanlar için dua edildi.

Basın açıklamasına AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ve Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Organizasyonunun yanı sıra birçok vatandaş katıldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Sapak Camisi'nde de cuma namazı sonrası Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, saldırıyı kınadı.

Burada yapılan basın açıklamasının ardından grup dağıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:50 Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Güncel
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