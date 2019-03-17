Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısı

1 saat önce

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısı, System.String[]
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, resmi sosyal paylaşım sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, saldırıya tepki göstererek bu saldırının, tüm dünyayı sarsan bir terör eylemi olduğunu ifade etti.

Terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılması için Gürcistan'ın Yeni Zelanda halkı ve tüm Müslümanlara destek verdiğini belirten Zurabişvili, "Terörün yarattığı trajedilerin sonunda tamamen ortadan kalkacağı umuduyla Yeni Zelanda halkı ve dünya Müslüman toplumun yanındayız." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:26 Kaynak: AA

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