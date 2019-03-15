Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısına Dünyadan Tepkiler

ATİNA/BERLİN/ Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye yapılan terör saldırılarına çok sayıda ülke tepki gösterdi.

ATİNA/BERLİN/ Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye yapılan terör saldırılarına çok sayıda ülke tepki gösterdi.



Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda halkıyla dayanışma içinde bulunduklarını belirterek, "Yeni Zelanda'daki camilere yapılan terör saldırılarından dolayı derin üzüntü duydum. Hoşgörü ve dini özgürlüğün yanında durmak ve aşırı sağa ve ırkçı nefrete karşı sesimizi yükseltmek görevimizdir." ifadelerini kullandı.



Yunanistan Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Bu çirkin şiddet ve hoşgörüsüzlük saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz. Yunanistan, Yeni Zelanda halkı ve hükümetiyle tam bir dayanışma içerisindedir. Mağdur ailelere taziyelerimizi iletiyoruz." denildi.



Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos da yaptığı açıklamada, masum insanlara karşı çirkin şiddet ve dini nefret saldırısını şiddetle kınadığını ifade etti.



Almanya



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'e gönderdiği taziye telgrafında, Christchurch'deki iki camiye düzenlenen korkunç terör saldırısını dehşet içinde öğrendiğini belirtti.



Ardern'e ve Yeni Zelanda halkına başsağlığı dileyen Merkel, "Müslümanlara karşı saldırı, aynı zamanda Yeni Zelanda'nın demokrasisine ve açık ve hoşgörülü topluma yönelik de bir saldırıdır." değerlendirmesinde bulundu.



Merkel, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.



Moldova



Moldova Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanlığı, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yapılan saldırıyı kınadı.



Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yeni Zelanda'daki saldırının şok edici olduğu belirtilerek, "Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Düşüncelerimiz, saldırıdan etkilenerek, acı çeken aileler ile birliktedir." ifadesine yer verildi.

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