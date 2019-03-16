Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısına Dünyadan Tepkiler

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısına Dünyadan Tepkiler

1 saat önce

Avrupalı Müslümanlar Forumu (EMF), Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısı karşısında şaşkın olduklarını belirterek saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısına Dünyadan Tepkiler, System.String[]
Avrupalı Müslümanlar Forumu (EMF), Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısı karşısında şaşkın olduklarını belirterek saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

EMF'den yapılan yazılı açıklamada, Christchurch'deki terör saldırısına ilişkin, "Yeni Zelanda'daki trajik olaylar karşısında şaşkınız ve korkunç terör saldırısının kurbanlarının ailelerine başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." denildi.

Bu saldırının daha önceden planlandığı ve sadece Yeni Zelanda'da değil Batı ülkelerindeki tüm Müslümanları korkutmayı amaçladığı kaydedilen açıklamada, birçok Avrupa ülkesinde aşırı sağcı ve İslamofobik düşüncelerin artmasının üzüntüyle görüldüğünün altı çizildi.

Açıklamada, gelecekte Müslümanlara yönelik terör saldırılarının yeniden düzenlenmesinden endişe duyulduğu vurgulandı.

EMF'nin Avrupa'daki Müslüman liderleriyle İslamofobik duyguların ve ırkçılığın yükselmesini önlemek amacıyla yapılması gerekenleri ele almak üzere 29-30 Mart'ta Almanya'nın Hamburg kentinde bir toplantı düzenleyeceği bildirilen açıklamada, bu konuda sivil toplum, medya kuruluşları ve devlet kurumlarından destek alabileceklerinin umut edildiği kaydedildi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında on dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırısında 49 kişi yaşamını yitirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:04 Kaynak: AA

Avrupa, Yeni Zelanda, Güncel
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