Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısına Tepkiler

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.



Gür, yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası camianın insanlık dışı ve canice gerçekleştirilen bu vahşet karşısında sessiz kalmaması gerektiğini belirtti.



Rektör Gür, şunları kaydetti:



"15 Mart 2019 tarihinde İslam dünyasına yönelik, uluslararası camianın daha önceleri de defalarca tanık olduğu Müslümanları hedef alan bir katliam daha yaşandı. Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki ayrı camiye cuma namazı esnasında bir grup teröristin düzenlediği saldırılarda 49 kişi şehit edildi, 48 kişi de yaralandı. Bu saldırı İslam karşıtlığının ve Türk İslam düşmanlığının geldiği noktayı bir kez daha açıkça ortaya koymaktadır. Gaziantep Üniversitesi olarak bu vahşeti şiddetle kınıyoruz. Bu katliamda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletirken yaralananlara acil şifalar diliyoruz."



Uluslararası camianın insanlık dışı ve canice gerçekleştirilen bu vahşet karşısında sessiz kalmayarak bir an evvel harekete geçmesini ve her türlü terörizme karşı net bir duruş sergilemesini temenni ettiklerini belirten Gür, "Aksi takdirde Müslüman kardeşlerimize yapılan bu alçakça saldırı karşısında başta ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere uluslararası camianın sessiz kalması, bu tür terör eylemlerinin bilinçli bir şekilde kendileri tarafından yönlendirildiğini ve desteklendiğini ortaya koyacaktır. İslamofobi üzerinden Müslümanları ötekileştirmeye çalışanlar, bu vahşi terörizm karşısında susanlar, inanç ve ırk ayrımlarıyla tetiklenen terörizm ve nefret suçlarının destekleyicileri olarak tarihin utanç sayfalarındaki yerlerini alacaklardır." ifadelerini kullandı.

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