Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısına Tepkiler

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısına Tepkiler

34 dakika önce

Bursa'da Gönüllü Kuruluşlar Platformu üyeleri, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısına tepki gösterdi.

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısına Tepkiler, System.String[]
Bursa'da Gönüllü Kuruluşlar Platformu üyeleri, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısına tepki gösterdi.

Ulu Cami'de bir araya gelen üyeler, öğle namazının ardından saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Platform Başkanı Murat Eryağan, etkinlikte yaptığı konuşmada, saldırıyı gerçekleştiren teröristleri kınadıklarını söyledi.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Eryağan, şunları belirtti:

"Nitekim, katil Sisi'yi, kukla prensleri değil, zalime karşı mazlumun yanında her daim dik duran Sayın Cumhurbaşkanımızı, devletimizi, milletimizi hedef alan alçak katil ve ağababalarının temsil ettiği İslam düşmanlığı anlayışı, bireysel taciz boyutunu da aşarak toplu katliam boyutuna ulaşmıştır. Saldırının, uzun bir planlama ve motivasyonun sonucu olarak ortaya çıktığı, dolayısıyla fevri bir davranış denilerek geçiştirilemeyeceği ortadadır."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:39 Kaynak: AA

Bursa, Yeni Zelanda, Güncel
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