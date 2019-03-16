Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısına Tepkiler
57 dakika önce
Malatya'da, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Malatya
'da, Yeni Zelanda
'da iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Anadolu Gençlik, Önder ve Yedi Hilal derneklerinin Malatya şubesi üyeleri, ikindi namazının ardından kent merkezinde bulunan Soykan Meydanı'nda toplanarak Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını protesto etti.
Dernekler adına açıklama yapan Bilal Karaduman, saldırıyı kınadıklarını ve bunlara sessiz kalmayacaklarını belirtti.
Daha sonra dernek üyeleri ile vatandaşlar, Yeni Zelanda'da terör saldırısında hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:06 Kaynak: AA
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