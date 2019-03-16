Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısına Tepkiler

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısına Tepkiler

57 dakika önce

Malatya'da, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısına Tepkiler, System.String[]
Malatya'da, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Anadolu Gençlik, Önder ve Yedi Hilal derneklerinin Malatya şubesi üyeleri, ikindi namazının ardından kent merkezinde bulunan Soykan Meydanı'nda toplanarak Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını protesto etti.

Dernekler adına açıklama yapan Bilal Karaduman, saldırıyı kınadıklarını ve bunlara sessiz kalmayacaklarını belirtti.

Daha sonra dernek üyeleri ile vatandaşlar, Yeni Zelanda'da terör saldırısında hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:06 Kaynak: AA

Malatya, Yeni Zelanda, Güncel
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