Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısına Tepkiler

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısına Tepkiler

28 dakika önce

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) üyeleri, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısına tepki gösterdi.

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısına Tepkiler, System.String[]
Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) üyeleri, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısına tepki gösterdi.


Ali Paşa Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, kıldırdığı gıyabi cenaze namazının ardından saldırıda yaşamını yitirenler için dua etti.


Platform adına açıklama yapan Nazif Kocaçoban, saldırıyı gerçekleştiren teröristleri kınadıklarını söyledi.


Dünyanın neresinde olursa olsun terörün asla kabul edilemez bir eylem olduğunu dile getiren Kocaçoban, şunları kaydetti:

"Şiddetin ve terörün her türlüsüne karşı olduğumuzu haykırıyoruz. Böyle bir olayın Müslümanların mabedine olması ayrıca camiamızı derinden üzmüştür. Dünyada uzunca bir süredir yükselişi seyredilen ve hatta teşvik edilen İslam düşmanlığı bu saldırıyla bireysel taciz çizgisini geçerek toplu katliam boyutuna ulaşmıştır. Dünya egemenlerince beslenen bu düşmanlığın vardığı noktaları artık hepimiz apaçık görmekteyiz. Bu acıların ümmetin birbiriyle uğraşıp gücünü tüketmesi körlüğünden uzaklaşmasına vesile olmasını diliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:17 Kaynak: AA

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