Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısına Tepkiler

Erzurum
ve Iğdır
'da bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu (STK
) mensupları ve vatandaşlar, Yeni Zelanda
'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısına tepki gösterdi.
Iğdır
Iğdır'da da Ulu Cami önünde bir araya gelen ve Vali Enver Ünlü, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Güllüce
, İl Jandarma
Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başakcı, Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı İsa Yaşar Tezel
, çeşitli kurumların amirleri, STK mensupları ile vatandaşlardan oluşan gruptakiler, Yeni Zelanda'daki saldırısında ölenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Diyanet-Sen Iğdır Şube Başkanı İdris Armağan, namaz sonrası yaptığı basın açıklamasında, camilere ve İslam'ın şiarlarına yapılan saldırıları lanetlediklerini söyledi.
Saldırganın olayı sosyal medyada yayımlamasına da tepki gösteren Armağan, şunları kaydetti:
"Bu elim olay karşısında Müslümanlar, duygusal değil, duyarlı ve bilinçli bir tutum sergilemelidir. Masum
insanların öldürülmesi karşısında sadece Müslümanları değil, bütün insanları daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Müslümanlar, Moğol saldırısı ve Haçlı seferlerinde olduğu gibi tarihteki pek çok saldırının üstesinden nasıl geldiyse bu tür saldırıların üstesinden gelmeyi de birlik ve dayanışmayla başaracaktır. İnsanlık düşmanı bu faşist saldırıyı kınıyor, tüm Müslümanlara başsağlığı diliyoruz. Bu menfur saldırı, insanlığın adalet ve özgürlüğe ihtiyacını, bir kez daha ortaya koymuştur. "
Konuşmalar sonrası ölenler için dua edip tekbirler getiren gruptakiler dağıldı.