Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısına Tepkiler

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısına Diyarbakır, Elazığ, Siirt, Batman ve Şırnak'ta çeşitli sivil toplum kuruluşu (STK) mensupları ve vatandaşlar tepki gösterdi.

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısına Diyarbakır, Elazığ, Siirt, Batman ve Şırnak'ta çeşitli sivil toplum kuruluşu (STK) mensupları ve vatandaşlar tepki gösterdi.



Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Diyarbakır Şubesi öncülüğünde merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde bir araya gelenler, terör saldırısını protesto etti.



Özgür-Der Diyarbakır Şube Başkanı Süleyman Nazlıcan, yaptığı açıklamada, batıdaki İslam düşmanlığının masum sivil Müslümanları katledecek noktaya vardığını söyledi.



İslamın insanlığın umudu olmaya devam edeceğini belirten Nazlıcan, İslam düşmanlığının sistematik terör saldırıları şeklinde profesyonelce kurgulandığını ifade etti.

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