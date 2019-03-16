Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısına Tepkiler

Balıkesir'de Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısına tepki gösterdi.

Balıkesir'de Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısına tepki gösterdi.



Tarihi Zağnos Paşa Camisi'nde ikindi namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılan grup adına basın açıklamasını okuyan Derneğin Karesi Şubesi Başkanı Mücahit Dayı, tetiği çekenleri de saldırının planlanmasında yer alanları da saldırı planı üzerinden bir hesap içinde olan tüm çevreleri de ağır şekilde kınadıklarını belirtti.



Müslüman ya da gayrimüslim, camide ya da bir başka mekanda, masum insanlara yönelik hiçbir saldırının kabul edilemeyeceğini, insana kasteden hiçbir saldırının karşısında sesiz kalınamayacağını vurgulayan Dayı, "Bu saldırılar, bizzat Batılı kirli merkezler tarafından üretilen 'İslamofobi'nin neticesidir." dedi.



Kanada'dan Yeni Zelanda'ya, Arjantin'den Japonya'ya dünyanın her ülkesinde az ya da çok Müslüman nüfus olduğuna dikkati çeken Dayı, şunları kaydetti:



"Can güvenlikleri de temel hakları da tüm Müslümanların bir meselesidir. Yeryüzünde ter bir Müslüman'ın bir ırkçı saldırıyla saçının teline zarar gelmesine kayıtsız kalamayız. Kaldı ki inancımız gereği Müslüman olsun ya da olmasın tek bir masumun saçının teline zarar gelmesine izin vermeyiz. Batılı siyasetçiler, kendi halklarına İslam'dan nefret etmeyi değil de kendilerinden olmayanlarla birlikte yaşayabilme kültürünü öğretirlerse dünya daha huzurlu bir yer olacaktır. Batı'da ırkçılık kin ve nefret büyütülmesi, sadece Müslümanlar için değil, tüm insanlar için dünyayı cehenneme çevirir. Bu çirkin politikalardan ve bu politikaların tezahürü olan tüm yaklaşımlardan vazgeçilmelidir."

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