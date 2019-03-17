Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısına Tepkiler

Kilis'te, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kilis'te, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.



Kilis Sivil Dayanışma Platformunun çağrısı üzerine Canbolat Paşa Tekye Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını protesto etti.



Grup adına açıklama yapan Bekir Şen, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadıklarını söyledi.



Daha sonra terör saldırısında hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

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