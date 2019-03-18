Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısına Tepkiler

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısına Tepkiler

57 dakika önce

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı Şırnak'ın İdil ilçesinde protesto edildi.

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısına Tepkiler, System.String[]
Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı Şırnak'ın İdil ilçesinde protesto edildi.

Hükümet Caddesindeki Sanat Sokağında bir araya gelen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İrşad Der ve Memur-Sen üyeleri ile vatandaşlar, terör saldırısına tepkilerini dile getirdi.

Grup adına açıklama yapan Büro Memur-Sen İlçe Başkanı Muhammet Koç, terör saldırılarına karşı Müslümanların birlik içinde olması gerektiğini söyledi.

İslam düşmanlığının bu saldırıyla bireysel taciz çizgisini geçerek toplu katliam boyutuna ulaştığını belirten Koç, "Bu düşmanlığın vardığı noktaları artık hepimiz apaçık görmekteyiz. Bugün İslam ümmeti üzerinde oynanan satrancın ne boyutlara vardığının bilincinde olmamız ve zulme karşı dinamizmimizi korumamız kaçınılmaz. Bu açıdan duyarlılığımızı korumalı ve güçlendirmeliyiz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:57 Kaynak: AA

İdil, Şırnak, Yeni Zelanda, Güncel
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