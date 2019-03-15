Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısına AB'den Kınama

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısına AB'den Kınama

2 saat önce

Avrupa Birliği (AB), Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, "İbadethanelere yapılan saldırılar hepimize yapılmış sayılır." açıklamasında bulundu.

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısına AB'den Kınama, System.String[]
Avrupa Birliği (AB), Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, "İbadethanelere yapılan saldırılar hepimize yapılmış sayılır." açıklamasında bulundu.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Yeni Zelanda'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. İbadethanelere yapılan saldırılar hepimize yapılmış sayılır." ifadesini kullandı.

AB'nin Yeni Zelanda'yla tam dayanışma içinde olduğunu kaydeden Mogherini, bu zor dönemde terörle mücadele dahil her alanda iş birliğini artırmaya hazır olduklarını belirtti.

Mogherini, "Bu tür saldırılar tüm uluslararası toplumla birlikte küresel sorunlar olan terörizm, aşırıcılık ve nefretle mücadele kararlılığımızı artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Irkçı nefret masumları hedef aldı"

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, "Christchurch'teki hain saldırı hiçbir zaman Yeni Zelanda'nın hoşgörülü ve ılımlı tutumuna zarar veremeyecektir." ifadesini kullandı.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani de "Yeni Zelanda'daki terör saldırılarından gelen görüntüler karşısında insanın nutku tutuluyor. Irkçı nefret ve çılgınlık, camide ibadet eden masumları hedef aldı." açıklamasında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:48 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Yeni Zelanda, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ödemelerini Alamayan Oyuncular Maça Çıkmama Kararı Aldı Avustrayalı Senatörden Skandal Yeni Zelanda Açıklaması! Göç Eden Müslümanlar'ı Sorumlu Tuttu

Son Dakika! Trump'tan Katliam Yorumu: Bu Bir Nefret Eylemidir Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu Uzun Bir Aradan Sonra Milli Takıma Geri Dönd
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 14:55:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısına AB'den Kınama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]