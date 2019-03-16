Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yönelik Terör Saldırısı
32 dakika önce
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye terör saldırısında bulunan terörist Brenton Harrison Tarrant, çıkarıldığı mahkemece cinayetten gözaltına alındı.
Yeni Zelanda
'nın Christchurch kentindeki iki camiye terör saldırısında bulunan terörist Brenton Harrison Tarrant, çıkarıldığı mahkemece cinayetten gözaltına alındı.
Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre Christchurch kentindeki Al Noor ve Linwood Camilerinde cuma namazı sırasında 49 kişiyi katledip 40 kişiyi yaralayan Avustralyalı Tarrant, cinayet suçlamasıyla mahkemeye çıkartıldı.
Yoğun güvenlik tedbirleri altında çıkartıldığı mahkemede kefalet talebinde bulunmayan terörist Tarrant'ın, 5 Nisan
'a kadar gözaltında tutulmasına hükmedildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:58 Kaynak: AA
Meclis'te Bulunan 5 Parti, Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısıyla İlgili Ortak Bildiri Yayımladı
Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısını Öven Ekşi Sözlük Yazarı Hakkında İnceleme Başlatıldı
Yeni Zelanda'daki Saldırı Sonrası İBB'den Konser Açıklaması!
ABD'den Kriz Çıkaracak Hamle! Rusya ve Çin'e Nükleer Gözdağı