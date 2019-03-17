Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yönelik Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yönelik Terör Saldırısı

1 saat önce

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, "Yeni Zelanda'da gerçekleşen saldırı bize Çanakkale'yi söylüyor.

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yönelik Terör Saldırısı, System.String[]
İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, " Yeni Zelanda'da gerçekleşen saldırı bize Çanakkale'yi söylüyor. Çanakkale'deki niyeti bugün yeniden gündemimize taşıyarak, bizi tehdit etmeye çalışıyor. Orada 49 masum Müslümanın kanını dünyanın gözleri önünde döküyorlar." dedi.

Güngören Hüseyin Kocacık Yavuz Selim Camisi'nde gençlerle sabah namazında buluşan Yılmaz, İslam tarihinde Bedir, Malazgirt ve Çanakkale'nin dönüm noktası olan savaşlar olduğunu anlattı.

İslam dünyasının ve tarihinin en önemli zaferlerinden birisinin Çanakkale olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yedi düvelle Çanakkale'ye geldiklerinde bu ülkenin insanları ve bu ümmetin mensupları, sadece Türkler değil Kürtler, Araplar, Çerkesler, Arnavutlar, Boşnaklar Çanakkale'nin geçilmeyeceğini göstermişlerdir. Çanakkale zaferi, Anadolu topraklarındaki birlik ve beraberlik ruhunu gösteren en önemli olaylardan bir tanesidir. Çanakkale düşseydi İstanbul, Anadolu ve topyekün bu coğrafya belki de elimizden çıkma ihtimali ile karşı karşıya kalacaktı. Cuma günü Yeni Zelanda'da gerçekleşen saldırı bize Çanakkale'yi söylüyor. Çanakkale'deki niyeti bugün yeniden gündemimize taşıyarak, bizi tehdit etmeye çalışıyor. Orada 49 masum Müslümanın kanını dünyanın gözleri önünde döküyorlar. Bu zihniyetlerinin hala devam ettiğini dünyaya göstermek istiyorlar. Yazılanlar gözlerinin Türkiye'nin, İstanbul'un, Çanakkale'nin üzerinde olduğunu gösteriyor. Bu yüzden Çanakkale ruhu ile yeniden ayağa kalkmak ve bu toprakların sahibi, maliki olduğumuzu ve ebediyete kadar kimsenin bu coğrafyadan bizi çıkarmaya gücünün yetmeyeceğini aleme göstermemiz gerekiyor."

Programa İstanbul Müftü Yardımcıları Musa Bilgiç ve Veysel Işıldar ile Güngören Müftüsü Yunus Bıçakçı da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:34 Kaynak: AA

İstanbul, Yeni Zelanda, Çanakkale, Güncel
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