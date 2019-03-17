Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yönelik Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yönelik Terör Saldırısı

45 dakika önce

Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısında yaşamını yitirenler için Hatay'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yönelik Terör Saldırısı, System.String[]
Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısında yaşamını yitirenler için Hatay'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye yapılan saldırıda hayatını kaybedenler için Antakya Ulu Cami'de bir araya geldi.

İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, burada yaptığı konuşmada, terör saldırısını kınadı.

Saldırıda yaşamını yitirenlerin hepsinin şehit olduğunu belirten Kavillioğlu, "O şehitler arasında 3 yaşında çocuk vardı. Sadece ibadet etmek maksadıyla toplanmışlardı. Zalimler mutlaka dünyada da ahirette de kahrı perişan olacaktır. Vefat eden kardeşlerimiz en yüksek makama erdi." diye konuştu.

Kılınan gıyabi cenaze namazının ardından, saldırıda yaşamını yitirenler için dua edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:33 Kaynak: AA

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