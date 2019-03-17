Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yönelik Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yönelik Terör Saldırısı

42 dakika önce

Trabzon'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında 2 camiye yapılan terör saldırılarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yönelik Terör Saldırısı, System.String[]
Trabzon'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında 2 camiye yapılan terör saldırılarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

İskenderpaşa Cami'nde sabah namazı sonrası İHH ve sivil toplum örgütü temsilcileri adına basın açıklamasını okuyan Trabzon Genç İHH Sözcüsü Şener Yiğit, hain saldırıyı kınadıklarını belirtti.

Yiğit, şunları söyledi:

"Bizler biliyoruz ki bu alçak saldırı vahşi batının kurguladığı küresel siyasetin, medya aracılığıyla yürüttükleri İslam karşıtı söylem ve eylemlerinin hem bir parçası hem de sonucudur. Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde vuku bulan bu menfur terör saldırısı, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan canlı yayınlarla bütün dünyanın gözü önünde gerçekleştirilmiştir. Bu suretle aynı alçaklığı yapmak niyetinde olan potansiyel teröristler özendirilirken, Müslümanlara da korku salınmak istendiği ortadadır."

Yiğit, İslam dünyasının liderlerine bir çağrıda bulunduklarını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

" İstanbul'da bir araya geliniz. Ayasofya'dan başlatacağınız yürüyüşle Müslümanların kimsesiz, çaresiz ve zavallı olmadıklarını haykırınız. Göreceksiniz ki tüm ümmet ardınızdan yürüyecektir. Sadece bu yürüyüşümüz bile teröristlere ve terör devletlerine korku salmaya yetecektir. Biz bu menfur saldırıyı unutmayacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 08:54 Kaynak: AA

Trabzon, İHH, Yeni Zelanda, Güncel
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