Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yönelik Terör Saldırıları

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yönelik Terör Saldırıları

1 saat önce

Yeni Zelanda'da Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırılarının görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla bağlantılı bir kişi gözaltına alındı.

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yönelik Terör Saldırıları, System.String[]
Yeni Zelanda'da Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırılarının görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla bağlantılı bir kişi gözaltına alındı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Yeni Zelanda'daki terör saldırılarına yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 22 yaşındaki bir kişi, Film Videoları ve Yayınları Sınıflandırma Yasası'nı çiğnemekle suçlanıyor.

Polis, yarın mahkemeye çıkarılacak kişinin kimliğine ve işlediği suçun mahiyetine ilişkin bilgi vermedi.

Yeni Zelanda emniyetinden yapılan açıklamada da "insanlara, hapisle cezalandırılan sakıncalı yayın bulundurma veya yaymanın bir suç olduğunu hatırlatmak isteriz." ifadesi kullanıldı.

Terör saldırıları, Facebook, YouTube ve Twitter gibi sosyal platformlarda paylaşılmıştı.

Facebook, saldırılardan sonraki ilk 24 saatte dünya çapında 1,5 milyon videoyu platformdan kaldırdığını, 1,2 milyonunun yüklendiği sırada bloke edildiğini açıkladı.

Youtube ve Twitter da platformlarındaki videoları kaldırmayı taahhüt etti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:52 Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Murat Başoğlu'ndan Dikkat Çeken Paylaşım: Bağıra Bağıra Sustum Yeni Zelanda'daki Saldırıda, Teröriste Silahsız Karşı Koyan Kahraman Göçmen Konuştu Gamze Özçelik'ten Yeni Zelanda'daki Katliama Çok Sert Tepki! İmamoğlu, Yeni Zelanda'da Katledilen Müslümanlar İçin Yasin Okudu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 23:09:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yönelik Terör Saldırıları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]