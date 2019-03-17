Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yönelik Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yönelik Terör Saldırısı

41 dakika önce

İnsani Yardım Vakfı Çorlu Temsilciliği (İHH) Yeni Zelenda'da iki camiye yönelik terör saldırısını kınadı.

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yönelik Terör Saldırısı, System.String[]
İnsani Yardım Vakfı Çorlu Temsilciliği (İHH) Yeni Zelenda'da iki camiye yönelik terör saldırısını kınadı.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan basın açıklaması, Kuranı Kerim tilaveti ile başladı.

Daha sonra İHH Çorlu Temsilciliği Gönüllüsü Arif Karaman yaptığı konuşmada, yaşanan olayın bir vahşet olduğunu belirtti.

Yeni Zelandadaki terör eylemi emperyalizmin batılı insanlara pompaladığı İslam düşmanlığının vahşi sonuçlarından sadece biridir." diyen Karaman, "Dünyada ve ülkemizde hangi dinden olursa olsun tüm masumlara yönelik olarak uygulanmaya kalkışılacak her türlü terör ve şiddet olayının karşısında olduğumuzu buradan tekrar deklare ederiz. Masum insanlara ezanımıza, vatanımıza, bayrağımıza, ahlak ve maneviyatımıza dönük her türlü şiddet ve terör eyleminin karşısındayız. Bu değerler bizim ruh köklerimizdir" dedi.

Okunan basın açıklamasının ardından toplanan grup bir süre slogan attı ve daha sonra sessiz ve olaysız bir şekilde dağıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:57 Kaynak: AA

İnsani Yardım Vakfı, İHH, Çorlu, Güncel
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