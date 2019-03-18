Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yönelik Terör Saldırıları

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yönelik Terör Saldırıları

2 saat önce

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırılarında yaşamını yitirenlerin yakınları için 7,4 milyon dolar bağış toplandığı bildirildi.

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yönelik Terör Saldırıları, System.String[]
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırılarında yaşamını yitirenlerin yakınları için 7,4 milyon dolar bağış toplandığı bildirildi.

Ülke basınında yer alan habere göre, cuma günü Christchurch kentinde düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden 50 kişinin aileleri için internet üzerinden toplanan bağışların 7,4 milyon doları geçtiği kaydedildi.

Yaklaşık 70 bin bağışçının "Givealittle" isimli internet sitesinden yaptığı bağışların 5,4 milyon doları bulduğu belirtildi.

Başka bir internet sitesi "LaunchGood" üzerinden de 2 milyon dolar toplandığı ifade edildi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:06 Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocukların Tezahüratı Ekrem İmamoğlu'nu Ağlattı Rum Asıllı Yeni Zelandalı Futbolcu, Müslümanları Anmak İçin Secdeye Kapandı Yeni Zelanda Saldırganının Ailesi: Özür Dileriz, Sadece Eve Gidip Saklanmak İstiyoruz Papağana İşkence Uygulayan Murat Özdemir, Acun Ilıcalı'dan Özür Diledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 12:08:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yönelik Terör Saldırıları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]