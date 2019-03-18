Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yönelik Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yönelik Terör Saldırısı

2 saat önce

Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısında yaşamını yitirenler için Artvin ve Giresun'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yönelik Terör Saldırısı, System.String[]
Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısında yaşamını yitirenler için Artvin ve Giresun'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Memur-Sen Artvin Temsilciliğinin çağrısı üzerine vatandaşlar, Merkez Camisi'nde bir araya geldi.

İl Müftüsü Hasan Güneş, namaz öncesi yaptığı konuşmada, İslam ve Müslümanlara yönelik saldırılar karşısında birlik beraberlik çağrısında bulundu.

Terör saldırısında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına, Vali Yılmaz Doruk, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülcelil Kahveci, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Giresun

Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesi'nde, Öğrenci Konseyi ile Giresun Sivil İdare Platformunca organize edilen gıyabi cenaze namazı öncesi, basın açıklaması yapıldı.

Grup adına açıklamayı okuyan öğrenci Abdullah Özkan, saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Batı dünyasında Türk düşmanlığı ve İslam karşıtlığının giderek arttığını ifade eden Özkan, şunları kaydetti:

"Binlerce kilometre uzaktan Türkiye'ye meydan okuma cesareti gösterenlere bugünün 18 Mart Çanakkale zaferinin yıl dönümü olduğunu hatırlatmak isteriz. Türkiye'yi zor duruma sokacak her türlü ekonomik, siyasi ve askeri eylemi yapmaktan geri durmayan güçlerin karşısında Türk milleti olduğunu ve vatan aşkıyla dolu Türk gençliği bulunduğunu hatırlatmak isteriz."

Daha sonra, saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:52 Kaynak: AA

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