Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yönelik Terör Saldırılarına Tepkiler

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yönelik Terör Saldırılarına Tepkiler

58 dakika önce

Aksaray Üniversitesi öğrencileri, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen ve 49 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı terör saldırısına tepki gösterdi.

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yönelik Terör Saldırılarına Tepkiler, System.String[]
Aksaray Üniversitesi öğrencileri, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen ve 49 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı terör saldırısına tepki gösterdi.


Üniversite Camisi önünde toplanan bir grup öğrenci, terör saldırısına tepki göstermek için kampüs merkezine kadar yürüdü.

Grup adına basın açıklama yapan Aksaray Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Mustafa Yılmaz, saldırganın planladığı saldırıyı yarım saat öncesinden sosyal medya hesabından duyurduğu halde hiçbir güvenlik tedbiri almayan Yeni Zelanda Devleti'nin de bu saldırının failli olduğunu iddia etti.

Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu güvenlik zafiyetinin müsebbibi olan Yeni Zelanda Devletine karşı gerekli yaptırımları derhal yürürlüğe koymalıdır. Sen Müslüman olduğunu unutsan da düşmanın asla unutmaz. Biz Yeni Zelanda'da duyulan bu kurşun sesini Mavi Marmara'dan, Başbağlar'dan, Bosna'dan, Keşmir'den, Çeçenya'dan, Susa'dan duyabiliriz. Biz Müslümanız. Hristiyan bizi Irak'ta öldürdü, Budist Myanmar'da, Çin Doğu Türkistan'da, Yahudiler Filistin'de, Hindular Keşmir'de, Ateistler Yeni Zelanda'da. Fakat hala terörist olan biziz. Bizden Kudüs'ü, İstanbul'u, Ayasofya'yı isteyenler bilsinler ki yeryüzünde tek bir Müslüman kalmayıncaya kadar zulme karşı kavgamız devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:16 Kaynak: AA

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