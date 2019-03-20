Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yönelik Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yönelik Terör Saldırısı

33 dakika önce

Giresun'un Eynesil ilçesinde, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yönelik Terör Saldırısı, System.String[]
Giresun'un Eynesil ilçesinde, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar, Eynesil Yeni Camisi'nde bir araya geldi.

Grup adına namaz öncesi basın açıklamasını okuyan Şükrü Güdük, terör saldırısını kınadıklarını söyledi.

Güdük, batının saldırıya kayıtsız kaldığını ifade ederek, "Bu saldırıların hiçbirine batıdan kayda değer bir tepki yükselmiyor. Her fırsatta demokrasi ve insan hakları nutukları atan, kendi aleyhine yapılan eylemleri bahane edip ülkeleri bile işgale kalkışırken söz konusu Müslümanlar olunca üç maymunu oynuyorlar." dedi.

Daha sonra, saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu, BBP İstanbul İl Başkanı Mustafa Mican da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:06 Kaynak: AA

Giresun, Eynesil, Yeni Zelanda, Güncel
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