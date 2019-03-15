Yeni Zelanda'daki Katliama Bursa'dan Şiddetli Tepki

Yeni Zelanda'daki katliama Bursa'dan şiddetli tepkiBURSA - Yeni Zelanda'daki iki camiye yapılan silahlı saldırıya Bursa'dan da tepki geldi.

Yeni Zelanda'daki katliama Bursa'dan şiddetli tepki



BURSA - Yeni Zelanda'daki iki camiye yapılan silahlı saldırıya Bursa'dan da tepki geldi. TÜGVA İl Temsilciği, cuma namazı sonrası Ulucamii yanındaki Orhan Parkı'nda toplanarak Müslümanlara yönelik saldırıları kınadı.

Türkiye Gençlik Vakfı Bursa İl Temsilciliğinin düzenlediği gösteriye yağan sağanak yağmura rağmen başta gençler olmak üzere vatandaşlar ilgi gösterdi. TÜGVA Bursa adına konuşan İl Başkan Yardımcısı Bahri Özdemir, "Bu sabah aldığımız bir haberle daha sarsıldık. Yeni Zelanda'daki Al Noor ve Linwood camilerine cuma namazı esnasında silahlı saldırı düzenlendiğini ve bu saldırıda çok sayıda şehidimiz ve yaralımız olduğunu öğrendik.

104 yıl önce İngiliz Emperyalizmi ne uğruna savaştığını bilmeyen Yeni Zelandalıları hiç tanımadıkları Müslümanları öldürsünler diye Çanakkale'ye yığdı. Bugün de Kültür Emperyalizmi İslamofobi virüsüyle bütün dünyayı yanlış tanıdıkları İslam'a ve Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Biz de Yeni Zelanda'daki hain saldırıyı lanetliyor, İslamofobi'yi mağlup edeceğimizi ilan ediyor, şehitlerimize Allah Teala'dan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" diye konuştu.

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