Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki Katliamda Ölü Sayısı 50'ye Yükseldi

Yeni Zelanda'daki Katliamda Ölü Sayısı 50'ye Yükseldi

1 saat önce

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yönelik silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi.

Yeni Zelanda'daki Katliamda Ölü Sayısı 50'ye Yükseldi, System.String[]
Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yönelik silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi.

Yeni Zelanda Polis Şefi Mike Bush, düzenlediği basın toplantısında saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 50 olduğunun tespitini yaptıklarını söyledi. Bush, aralarında bir çocuğun da bulunduğunu 36 kişinin hastanelerde tedavilerinin devam ettiğini; 2 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğünü söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:56 Kaynak: DHA

Polis, Yeni Zelanda, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fotoğrafı Yeni Zelanda Saldırısının Simgesi Olan Muhsin el-Harbi Hayatını Kaybetti Adliyeden Çıkarılan Zanlıya Sopalı ve Palalı Saldırı Düzenlendi: 1'i Polis, 5 Kişi Yaralandı Yolda Yürüyen Kadın, Çöpün İçine Atılmış Bir Bebek Buldu İmamoğlu, Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında Hayatını Kaybedenler İçin Mevlit Okutacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 01:05:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki Katliamda Ölü Sayısı 50'ye Yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]