Yeni Zelanda'daki Katliamda Ölü Sayısı 50'ye Yükseldi
1 saat önce
Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yönelik silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi.
Yeni Zelanda
'nın Christchurch şehrinde iki camiye yönelik silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi.
Yeni Zelanda Polis
Şefi Mike Bush, düzenlediği basın toplantısında saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 50 olduğunun tespitini yaptıklarını söyledi. Bush, aralarında bir çocuğun da bulunduğunu 36 kişinin hastanelerde tedavilerinin devam ettiğini; 2 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğünü söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:56 Kaynak: DHA
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