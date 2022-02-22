Yeni Zelanda'daki Kovid-19 protestolarında göstericiler polisin üzerine araç sürdü - Son Dakika

Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da parlamento binası önündeki caddeyi araçlarıyla kapatıp, çadır kurarak 15 gündür eylem yapan Kovid-19 aşısı ve maske karşıtı göstericiler, polisin üzerine araç sürdü.

Yaklaşık 250 polis memuru, sabahın erken saatlerinde göstericilere müdahale etmek istedi.

Göstericiler, polisin istif makinesi kullanarak dün yerleştirdiği beton bariyerlerle çevreledikleri alanı daraltma çabasına, üzerlerine araç sürerek ve kaşındırıcı bir madde atarak karşılık verdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, beyaz bir arabanın tek yönlü bir sokakta ters yönden bir grup polisin üzerine sürüldüğü, polislerin ezilmemek için kaçtığı görülüyor.

Komiser Yardımcısı Richard Chambers, basına yaptığı açıklamada, bazı protestocuların eylemlerinin kabul edilemez olduğunu, olayda yaralanan polis memuru olmadığını ve 1 kişinin tehlikeli araç kullanmaktan gözaltına alındığını belirtti.

İki kişinin de polisin görevini yapmasını engellediği için gözaltına alındığını aktaran Chambers, üzerlerine kaşındırıcı madde atılan 3 polis memurunun hastanede tedavi altına alındığını ifade etti.

Chambers, protestocuların günlerdir kapalı tuttuğu yolları Wellington halkı için açmaya çalıştıklarını vurguladı.

Başbakan Jacinda Ardern de bazı protestocuların işleri çok ileri götürdüğünü ve eve dönmeleri gerektiğini belirterek Wellington'da yaşananların yanlış olduğunu söyledi.

Polis, 14 gündür süren eylemi kontrol altına almak için protestocuların etrafına beton bloklar yerleştirmişti. Göstericiler de polise insan dışkısı ve su şişesi fırlatarak karşılık vermişti.

Aşı ve maske zorunluluğunu protesto eden göstericilerin başkent Wellington'da parlamento önündeki caddeyi araçlarıyla kapatıp çadır kurarak 15 gün önce başlattığı eylemlerde, bugüne kadar 130'dan fazla gösterici gözaltına alındı.

Ülkenin dört bir yanından geldiği belirtilen, çoğu maskesiz yaklaşık 1000 protestocunun, 8 Şubat'ta araçlarıyla başkent sokaklarını saatlerce tıkayarak başlattığı gösteriler parlamento önüne taşınmıştı.

Protestocuların şikayetleri arasında, öğretmenler, doktorlar, hemşireler, polis ve askeri personel dahil çalışanların Kovid-19'a karşı aşılanması zorunluluğu yer alıyor. Protestocular, alıveriş merkezleri ve sınıf gibi yerlerde maske zorunluluğuna da karşı çıkıyor.

Yeni Zelanda'da bugün açıklanan 2 bin 846 vakayla, salgının başından bu yana 35 bin 771 Kovid-19 vakası görülmüş oldu.

Ülkede virüs nedeniyle 55 kişi yaşamını yitirdi.