Yeni Zelanda'daki Saldırı Canlı Yayın Sırasında Şikayet Edilmemiş

NEW Sosyal medya platformu Facebook, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı anlarının canlı yayınlandığı süre boyunca hiçbir kullanıcının şikayette bulunmadığını açıkladı.

NEW Sosyal medya platformu Facebook, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı anlarının canlı yayınlandığı süre boyunca hiçbir kullanıcının şikayette bulunmadığını açıkladı.



Facebook'tan yapılan yazılı açıklamada, Christchurch kentinde 50 kişinin yaşamını kaybettiği terör saldırısı anlarının sosyal medya üzerinden yayımlandığı anımsatılarak, 17 dakikalık canlı yayın esnasında 200 kişinin videoyu görüntülediği ancak bu sürede kendilerine hiçbir şikayet gelmediği belirtildi.



Canlı yayın bittikten 12 dakika sonra Yeni Zelanda polisinin Facebook ile irtibata geçtiğine işaret edilen açıklamada, bu ihbarın hemen ardından videonun yayından kaldırıldığı kaydedildi.



Öte yandan, Jared Holt adlı bir gazeteci canlı yayını görür görmez Facebook'a bildirdiğini ancak şikayetine bir cevap alamadığını ileri sürdü.



Holt," Ben videoyu açtığımda saldırının yarısına gelinmişti ve korkunçtu. Hemen bildirimde bulundum. ya Facebook yalan söylüyor ya da sistem düzgün çalışmıyor." ifadelerini kullandı.



Saldırı Facebook'ta canlı yayınlanmıştı



Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti. Terör saldırıları Facebook, YouTube ve Twitter gibi sosyal platformlarda paylaşılmıştı.



Facebook, saldırılardan sonraki ilk 24 saatte dünya çapında 1,5 milyon videoyu platformdan kaldırdığını, 1,2 milyonun ise yüklendiği sırada bloke edildiğini açıklamıştı.



Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, bugün yaptığı açıklamada, Facebook ile iletişim içinde olduklarını, terör saldırısının videosunun kaldırılmasına yönelik çabaları hakkında bilgi aldıklarını belirtirken, videonun hala internet ortamında var olmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirmişti.



Jacinda Ardern, videonun yayınlandığı platformların "postacı değil yayıncı" olduklarına, dolayısıyla sorumlu davranmaları gerektiğine işaret etmişti.

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