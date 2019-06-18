Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki saldırı görüntüsünü paylaşan kişiye 21 ay hapis
Son Dakika Dünya Haber

Yeni Zelanda'daki saldırı görüntüsünü paylaşan kişiye 21 ay hapis

1 saat önce

Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik düzenlenen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya dair görüntüleri sosyal medyada paylaşan bir kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Yeni Zelanda'daki saldırı görüntüsünü paylaşan kişiye 21 ay hapis, System.String[]
Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik düzenlenen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya dair görüntüleri sosyal medyada paylaşan bir kişi hapis cezasına çarptırıldı.
Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik düzenlenen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya dair görüntüleri sosyal medyada paylaşan ve görüntüleri düzenleyerek, 'ölü sayacı' ile bilgisayar oyunlarında kullanılan 'nişangah' gibi eklemeler yapan Philip Neville Arps, 21 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Hakim Stephen O'Driscoll'un, Arps'ın, Müslüman topluma karşı saygısız görüşleri olduğunu ve saldırıya dair görüntüleri övdüğünü söylediği belirtildi.


- Zelanda
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:55 Kaynak: DHA
Yeni Zelanda, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sevgilisini öldürüp intihar etmişti, dehşet evinden görüntüler ortaya çıktı! Pompalı dehşeti saçan şahıs eski eşini ve eşinin sevgilisini öldürüp, intihar etti Aşırı sıcaklar yüzünden ölenlerin sayısı 2 günde 78'e ulaştı Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Abdullah'tan duygusal babalar günü paylaşımı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 14:49:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki saldırı görüntüsünü paylaşan kişiye 21 ay hapis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]