Yeni Zelanda'daki saldırı görüntüsünü paylaşan kişiye 21 ay hapis
1 saat önce
Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik düzenlenen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya dair görüntüleri sosyal medyada paylaşan bir kişi hapis cezasına çarptırıldı.
Yeni Zelanda
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:55 Kaynak: DHA
'da iki camiye yönelik düzenlenen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya dair görüntüleri sosyal medyada paylaşan bir kişi hapis cezasına çarptırıldı.
Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik düzenlenen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya dair görüntüleri sosyal medyada paylaşan ve görüntüleri düzenleyerek, 'ölü sayacı' ile bilgisayar oyunlarında kullanılan 'nişangah' gibi eklemeler yapan Philip Neville Arps, 21 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Hakim Stephen O'Driscoll'un, Arps'ın, Müslüman topluma karşı saygısız görüşleri olduğunu ve saldırıya dair görüntüleri övdüğünü söylediği belirtildi.
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