Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki Saldırı Mardin'de Kınandı

Yeni Zelanda'daki Saldırı Mardin'de Kınandı

2 saat önce

MARDİN'de Yeni Zelanda'da camilerdeki Müslümanlara yönelik saldırılar, düzenlenen protesto eylemiyle kınandı.

Yeni Zelanda'daki Saldırı Mardin'de Kınandı, System.String[]
MARDİN'de Yeni Zelanda'da camilerdeki Müslümanlara yönelik saldırılar, düzenlenen protesto eylemiyle kınandı.

Mardin'de çeşitli sendika, dernek ve vakıfların bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Nuhoğlu Camii'nde kıldıkları cuma namazının ardından Yeni Zelanda'daki saldırıya tepki gösterdi. Katılımcıları adında basın açıklamasını okuyan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Mardin Şube Başkanı Mesut Çetin, saldırıyı kınadıklarını ifade etti. Çetin, "Bu sabah aldığımız bir haberle sarsıldık. Yeni Zelanda'daki Al Noor ve Linwood camilerine Cuma namazı esnasında silahlı saldırı düzenlendiğini ve bu saldırıda çok sayıda şehidimiz ve yaralımız olduğunu öğrendik. 104 yıl önce İngiliz emperyalizmi, ne uğruna savaştığını bilmeyen Yeni Zelandalıları hiç tanımadıkları Müslümanları öldürsünler diye Çanakkale'ye yığdı. Bugün de kültür emperyalizmi İslamofobi virüsüyle bütün dünyayı yanlış tanıdıkları İslam'a ve Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Biz de Yeni Zelanda'daki hain saldırıyı lanetliyor, İslamofobi'yi mağlup edeceğimizi ilan ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.

Grup, açıklamanın ardından tekbirler getirerek dağıldı.

- Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:02 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demba Ba'dan Cami Saldırısına Sert Tepki Yeni Zelanda'daki Katliamda Saldırganın Dinlediği Müzik Dikkat Çekti Yeni Zelanda'daki Saldırıdan Yaralı Kurtulan Türk Vatandaşı Konuştu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cami Katliamının Yaşandığı Yeni Zelanda'ya Gidiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 18:10:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki Saldırı Mardin'de Kınandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]