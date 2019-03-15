Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki Saldırıda Hayatını Kaybedenler İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Yeni Zelanda'daki Saldırıda Hayatını Kaybedenler İçin Gıyabi Cenaze Namazı

2 saat önce

Yeni Zelanda'da 49 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Balıklıgöl platosunda yer alan Dergah Cami'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yeni Zelanda'daki Saldırıda Hayatını Kaybedenler İçin Gıyabi Cenaze Namazı, System.String[]
Yeni Zelanda'da 49 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Balıklıgöl platosunda yer alan Dergah Cami'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yeni Zelanda'da 49 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya, başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok ülkesi büyük tepki gösterdi. Müslümanların Cuma namazını eda ettiği saatte, Christchurch kentindeki iki camiye terör saldırısı düzenlendi. Müslümanların hedef alındığı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 49 olarak açıklandı. Duruma tepki gösteren Şanlıurfa'daki sivil toplum kuruluşları (STK) Cuma namazı sonrası Balıklıgöl platosu içerisinde yer alan Dergah Cami önünde toplanarak vatandaşların katılımıyla gıyabi cenaze namazı kıldı. Güvenlik önlemlerinin alındığı protesto gösterisi ve gıyabi cenaze namazı sonrası kalabalık "Allahu Ekber" diye tekbir getirdi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:21 Kaynak: İHA

Dergah, Balıklıgöl, Yeni Zelanda, Güncel
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