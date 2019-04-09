Yeni Zelanda'daki Saldırılar Dünyanın Vicdanı Uyandırdı"

İslam İşbirliği Teşkilatı
(İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, Yeni Zelanda
'daki terör saldırıları sonrasında dünyada İslamofobi'ye yönelik vicdanın uyandığını söyledi.
İİT tarafından Riyad
'da düzenlenen "Terörizm ve Aşırılığın Önlenmesinde Eğitimin Rolü" konulu uluslararası konferansın açılış konuşmasını yapan Useymin, Yeni Zelanda saldırısı ve İslamofobi'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yeni Zelanda'da gerçekleşen terör olaylarının ardından İslamofobi olgusuyla mücadele yönünde büyük bir dönüşümün yaşandığını belirten Useymin, dünyanın vicdanının bu konuda uyandığını ifade etti.
Useymin, İİT'nin 2007 yılından bu yana İslamofobi alanında özel olarak gözlem yaptığını hatırlatarak, "İİT küresel çapta Müslümanlara yönelik İslamofobi tehdidinin arttığını öngörmüştü." dedi
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde yaşanan terör saldırısına değinen Useymin, bu saldırının, İİT'nin uluslararası topluma İslamofobi ile mücadele konusunda yaptığı çağrıdaki haklılığını gözler önüne serdiğine dikkati çekerek, "Terörizm, aşırılık ve İslamofobi ile mücadelenin en iyi yolu eğitimdir." şeklinde konuştu.
İki gün sürecek konferansta eğitim yoluyla aşırılıkla mücadele yolları tartışılıyor ve konuya ilişkin uluslararası başarı örnekleri ele alınıyor.
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart'ta düzenlenen terör saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştı.