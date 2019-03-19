Yeni Zelanda'daki Saldırılara Sosyal Medyada "Övgü" İddiası

Denizli'de, Yeni Zelanda'da 2 camiye düzenlenen ve 50 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı terör saldırısını sosyal medyadan övdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Denizli'de, Yeni Zelanda'da 2 camiye düzenlenen ve 50 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı terör saldırısını sosyal medyadan övdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı öven, İslam dinine ve Müslümanlara hakaret içeren yazıların, sosyal medyada paylaşıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, bir web sitesinde "no ceiling" kullanıcı adıyla yaptığı paylaşımda, saldırıyı öven, İslam'a ve Müslümanlara hakarette bulunan kişinin Eren A. (24) olduğu tespit edildi.



Zanlı, ikametine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eren A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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