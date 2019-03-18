Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki Saldırının Amacı Ülkeyi Sarsmak"

Yeni Zelanda'daki Saldırının Amacı Ülkeyi Sarsmak"

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısının, ülkeyi sarsmayı amaçladığını söyledi.

Yeni Zelanda'daki Saldırının Amacı Ülkeyi Sarsmak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısının, ülkeyi sarsmayı amaçladığını söyledi.

Putin, Kırım ve Sivastopol kentinde toplum temsilcileriyle yaptığı görüşmede, Yeni Zelanda'da camilere yapılan terör saldırısını değerlendirdi.

Saldırıda ölenler için üzüntülerini dile getiren Putin, "Yeni Zelanda'daki korkunç terör saldırısının amacı ülkeyi sarsmaktır." dedi.

Terör eylemlerinin her ülke için tehlikeli olduğunu belirten Putin, Rusya'nın bu tür saldırılara izin vermeyeceğini kaydetti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:09 Kaynak: AA

Kırım, Rusya Federasyonu, Vladimir Putin, Yeni Zelanda, Güncel
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