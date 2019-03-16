Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki Saldırıyı Övdüğü İddiasına Gözaltı

Yeni Zelanda'daki Saldırıyı Övdüğü İddiasına Gözaltı

1 saat önce

Antalya'da, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını övdüğü iddia edilen "Ekşi Sözlük" yazarı gözaltına alındı.

Yeni Zelanda'daki Saldırıyı Övdüğü İddiasına Gözaltı, System.String[]
Antalya'da, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını övdüğü iddia edilen "Ekşi Sözlük" yazarı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Al Noor ve Linwood camilerine cuma namazı sırasında düzenlenen ve 49 kişinin şehit olduğu terör saldırısını övdüğü öne sürülen "Ekşi Sözlük" yazarı hakkında inceleme başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmada, şüpheli A.A'nın Antalya'nın Alanya ilçesinde olduğu tespit edildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığın talimatıyla şüpheli gözaltına alındı.

A.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:11 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cami Kapısında Bekleyen Kişinin Katile Son Sözü "Merhaba Kardeşim" Oldu Yeni Zelanda'daki Cami Katliamını Öven Ekşi Sözlük Yazarı Gözaltına Alındı Fotoğrafı Yeni Zelanda Saldırısının Simgesi Olan Muhsin el-Harbi Hayatını Kaybetti Şarkıcı Niran Ünsal Siyasete Giriyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 15:51:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki Saldırıyı Övdüğü İddiasına Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]