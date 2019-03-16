Yeni Zelanda'daki Saldırıyı Övmüştü: Gözaltına Alındı

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını övdüğü ileri sürülen "Ekşi Sözlük" yazarı Antalya'nın Alanya ilçesinde, gözaltına alındı.

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını övdüğü ileri sürülen "Ekşi Sözlük" yazarı Antalya'nın Alanya ilçesinde, gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Al Noor ve Linwood camilerine cuma namazı sırasında düzenlenen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını övdüğü öne sürülen "Ekşi Sözlük" yazarı hakkında soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri yaptığı çalışmada, A.A'nın Antalya'nın Alanya ilçesinde olduğunu belirledi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığın talimatıyla şüpheli gözaltına alındı. A.A'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.



(İHA)

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